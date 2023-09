Bewusstloser Jugendlicher auf Aldi-Parkplatz getragen, wenig später ist er tot

Die Leiche des Jugendlichen lag auf einem Aldi-Parkplatz in Eckernförde. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Leiche des Jugendlichen wurde bereits am Sonnabend auf dem Parkplatz eines Aldi-Marktes in der Ostlandstraße gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, ist die Sektion des Toten abgeschlossen. Dabei konnte keine genaue Todesursache festgestellt werden.

Die Ermittler erhoffen sich Klarheit durch eine chemisch-toxikologische Untersuchung. Das Ergebnis liegt aber erst in mehreren Wochen vor.

Dafür konnten die letzten Stunden im Leben des 17-Jährigen rekonstruiert werden. Vor seinem Tod soll er sich mit mehreren jungen Männern in einer Wohnung in Eckernförde aufgehalten haben. Darin sollen auch größere Mengen an Drogen gelagert worden sein.

Offenbar wurden sie auch konsumiert - mit fatalen Folgen.

"Der bereits bewusstlose Jugendliche soll aus der Wohnung auf die Straße verbracht worden sein", heißt es in der Mitteilung. Und weiter: "Allerdings soll parallel bereits ein Rettungswagen alarmiert worden sein."