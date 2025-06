Bewusstsein während der Fahrt verloren? Frau prallt mit Dacia gegen Baum

Overath - Bei einem Unfall in Overrath-Brombach am Dienstagnachmittag wurde eine 52-jährige Frau aus Kürten verletzt.

Alles in Kürze

Der Dacia der 52-Jährigen war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Vermutlich habe die Frau, die gegen 13.20 Uhr mit ihrem Dacia auf der Sülztalstraße in Richtung Lindlar unterwegs gewesen ist, kurzzeitig das Bewusstsein verloren, berichtet die Polizei am Mittwoch.

In der Folge sei sie an der Einmündung zur Straße "Am Brombacher Berg" nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Baum geprallt.

Zwar habe die 52-Jährige ihren nicht mehr fahrbereiten Wagen selbstständig verlassen können, dennoch wurde sie von den alarmierten Rettungskräften in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, teilt die Behörde mit.

Während der Unfallaufnahme war die Sülztalstraße für mehrere Stunden gesperrt.