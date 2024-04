23.04.2024 13:30 Biber gerät auf Erkundungstour in große Not: Polizei und Feuerwehr zeigen Herz

Von Simon Schwenk

Lörrach - Eine Wandertour raus aus dem Fluss und rein in einen Garten endete für einen Biber in Lörrach nahe der Schweizer Grenze in einem Lichtschacht. Die Feuerwehr konnte den Biber nach einem unfreiwilligen Zwischenstopp im Lichtschacht befreien. © -/Polizeipräsidium Freiburg/dpa Laut Polizeiangaben hatten Hausbewohner am Donnerstag die Polizei gerufen, weil der Biber anscheinend in ihrem Lichtschacht im Ortsteil Haagen feststeckte. Den Beamten gelang es jedoch nicht, das Tier zu transportieren und so musste die Feuerwehr anrücken. Diese packte den Biber kurzerhand in eine Transportbox und übergab ihn für einen Gesundheitscheck dem Tierarzt. Polizeimeldungen Gewaltexzess bei Schalke gegen Frankfurt: Fotos von Stadionschlägern veröffentlicht Aus ärztlicher Sicht konnte schließlich grünes Licht für die Freilassung des Tieres gegeben werden. Der Biber sei schließlich in seinem heimischen Gebiet ausgesetzt worden. Die Polizei scherzte auf Facebook, dass für den Biber "aus Eigenschutzgründen ein Aufenthaltsverbot für sämtliche Lichtschächte im Umkreis" ausgesprochen wurde.

Titelfoto: -/Polizeipräsidium Freiburg/dpa