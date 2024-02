Plantage ausgehoben: Männer bauen Cannabis für 1,5 Millionen Euro an!

In einer Halle im Gewerbegebiet von Biedenkopf in Mittelhessen hatten die Polizisten insgesamt 4248 Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt. © David Pichler/dpa

Gegen vier Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren aus Nordrhein-Westfalen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Anbau und Handel mit Drogen in nicht geringer Menge. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger befindet sich wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Wie Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag mitteilten, fand die Durchsuchung in einem angemieteten Lager in Biedenkopf sowie die Festnahme des 21-Jährigen bereits im vergangenen November statt.

Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Ermittler auf die Spur der Plantage geführt. Neben den Drogen im Wert von 1,5 Millionen Euro beschlagnahmten die Polizisten auch Equipment zur Cannabis-Zucht in einem sechsstelligen Euro-Bereich.

Durch die darauffolgenden weiteren intensiven Ermittlungen des Marburger Rauschgiftkommissariats in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Nordrhein-Westfalen konnten schließlich laut den Sprechern auch die in Bonn lebenden Komplizen des Festgenommenen ausfindig gemacht und am Dienstag festgenommen werden.