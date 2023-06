Biker mit Pappschildern statt Kennzeichen unterwegs: Dann entdeckt die Polizei noch mehr

Bonn - In Bonn sind Polizisten auf einen Motorradfahrer (61) aufmerksam geworden, der mit einem selbst gebastelten Kennzeichen unterwegs war. Dann kam allerdings noch weit mehr ans Licht!

Der 61-Jährige hatte statt eines Kennzeichens ein Pappschild an seinem Motorrad montiert. © Bildmontage: Polizei Bonn

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete, war der 61-Jährige am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Viktoriabrücke in der Bonner Weststadt unterwegs, als Beamte des Verkehrsdienstes auf den Mann - besser gesagt auf sein Gefährt - aufmerksam wurden.

Statt Kennzeichen hatte der Biker nämlich ein selbst beschriftetes Pappschild an sein Motorrad "montiert", sodass die Ordnungshüter die Fahrt des 61-Jährigen vorerst beendeten und den Mann auf dem Wittelsbacherring kontrollierten.

Dabei habe sich dann rasch herausgestellt, dass der Mann sein Kennzeichen vor einigen Wochen verloren hatte, woraufhin er "behelfsweise" das Pappschild anbrachte, wie es hieß.

Das war allerdings noch nicht alles, denn im weiteren Verlauf bemerkten die Ordnungshüter, dass der Hebel der Vorderradbremse am Ansatz abgebrochen war!

"Ein Bremsen war nur mit der deutlich weniger effektiven Fußbremse möglich", schilderte der Sprecher, weshalb die Beamten die Weiterfahrt des Bikers aus Sicherheitsgründen beendeten.