Biker rast fast doppelt so schnell wie erlaubt in Blitzer, doch das ist längst nicht alles

Leimen - Das ist keine Bestmarke, auf die man stolz sein sollte. Im Rahmen einer mehrstündigen Geschwindigkeitskontrolle in Rheinland-Pfalz wurde ein Motorradfahrer mit fast doppelt so viel auf dem Tacho erwischt, wie erlaubt war. Doch das war noch lange nicht alles - und er keinesfalls der einzige.

Auf dem Hinweg rund doppelt so schnell wie erlaubt, beim Rückweg zumindest etwas dezenter unterwegs. Dafür muss dieser Motorradfahrer ordentlich büßen. © Polizeipräsidium Westpfalz

Erst am gestrigen Freitag berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums in der Westpfalz von der ausgiebigen Blitzermaßnahme, die bereits am vergangenen Dienstag auf der B48 bei Leimen (Landkreis Südwestpfalz) stattgefunden hatte.

Von etwa 14.50 Uhr bis 19.55 Uhr am Abend überwachten die Beamten nicht nur das Tempo der Verkehrsteilnehmer in beiden Fahrtrichtungen, auch ob der notwendige Abstand zum Vorausfahrenden eingehalten wurde, stand auf der Agenda. Gleich vorweg: Hierbei gab es gleich mehrmals Anlass für heftiges Kopfschütteln bei den Ordnungshütern.

So wurden insgesamt mehr als 600 Messungen durchgeführt, bei denen gleich 50 mitunter heftig das gegebene Tempolimit von 100 km/h überschritten. Darunter hatten sich auch einige Motorradfahrer eingereiht, von denen wiederum einer eine wenig ruhmreiche Tages-Bestmarke einheimste.

Mit stattlichen 192 km/h - und somit fast doppelt so schnell wie erlaubt - raste er am Blitzer vorbei, "schicker" Schnappschuss inklusive. Das war aber noch lange nicht alles.