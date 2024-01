Bis zu zwei Promille: Polizei erwischt Suff-Fahrer

Im Erzgebirge wurden am Sonntag zwei betrunkene Autofahrer erwischt. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Sonntagmorgen ein VW-Fahrer (47) in der Parkstraße in Annaberg-Buchholz kontrolliert. Dabei bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch.

"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Am Abend wurde der Wert bei einer weiteren Kontrolle noch getoppt. Im Drebacher Ortsteil Scharfenstein wurde ein Skoda-Fahrer (40) in der Bahnhofstraße kontrolliert.

Auch dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.