Versuchte Tötung: Mann rastet in Wartezimmer aus und verletzt Frau am Hals

Bitterfeld-Wolfen - Ein 60-Jähriger rastete am Dienstag in einer Arztpraxis in Bitterfeld-Wolfen aus. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln jetzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Wie die Behörden in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichteten, nahm die Tat gegen 9.50 Uhr im Wartezimmer der Arztpraxis in der Bahnhofstraße seinen Lauf.

Der Mann befindet sich jetzt in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. "Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern an", so ein Sprecher.