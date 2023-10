Blanker Israel-Hass? Angezündete Flagge wirft Fragen auf

Am heutigen Donnerstagmorgen wurde die vermutlich angezündete Israel-Flagge von Mitarbeitern der Stadt Mainz entdeckt. © Polizeipräsidium Mainz

Wie das Polizeipräsidium in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz am heutigen Donnerstag mitteilte, kam es in der vorangegangenen Nacht zur Schändung einer israelischen Flagge, die am vergangenen Montag vor dem Stadthaus als Zeichen der Solidarität gehisst worden war.

Wie die Ermittler weiter mitteilten, hatten Mitarbeiter der Stadt die abgerissene Fahne am frühen Morgen zum Dienstbeginn vor dem Gebäude in der Großen Bleiche vorgefunden. Darüber hinaus ließen die Beschädigungen darauf schließen, dass die Flagge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angezündet wurde.

Zu dem oder den mutmaßlichen Tätern gäbe es noch keinerlei Informationen, die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung, der Verunglimpfung von Staaten und ihrer Symbole und Sachbeschädigung liefen währenddessen aber auf Hochtouren.

Ob ein politisch motivierter Hintergrund angesichts des neu entfachten Nahostkonflikts vorliege, könne derzeit noch nicht bestätigt, aber auch keinesfalls ausgeschlossen werden.

Derweil wurde im Laufe des Donnerstags bereits eine neue Israel-Flagge vor dem Mainzer Stadthaus gehisst. Diese soll aber aus Sicherheitsgründen dann am Abend abgenommen und am Morgen darauf erneut gehisst werden.