Blaulicht-Fahrt endet mit Crash gegen Baum: Zwei Polizisten im Krankenhaus

Schwerer Unfall in Klein-Winternheim südwestlich von Mainz: Ein Streifenwagen krachte mit großer Wucht gegen einen Baum. © 5VISION.NEWS

Der schwere Unfall ereignete sich am gestrigen Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Gemeinde Klein-Winternheim südwestlich von Mainz, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz am heutigen Dienstag mitteilte.

Demnach waren die beiden Streifen-Teams zuvor alarmiert worden und fuhren nun mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn über die Kreisstraße 51.

In Klein-Winternheim wollten die beiden Fahrer die Kreuzung "Auf dem Langloos" überqueren. Der erste Streifenwagen raste über die Kreuzung, der zweite Wagen jedoch musste, "um einen Unfall zu vermeiden, einem 65-jährigen Autofahrer aus Mainz ausweichen", wie ein Sprecher erklärte.

Bei diesem Manöver krachte der Streifenwagen rechte neben der K51 gegen einen Baum.