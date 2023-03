Blumenverkäuferin ermordet? Deshalb hält die Polizei ihre Todesursache geheim

Ein Kriminaltechniker arbeitet am Tatort in der Lichtenfelser Innenstadt. © vifogra

Die Obduktion der Frau sei inzwischen abgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Bayreuth. Das Ergebnis wurde aber nicht veröffentlicht, da es sich um Täterwissen handele.

Am Freitagabend hatten Spaziergänger die tote 50-Jährige in dem Blumenladen in der Lichtenfelser Innenstadt entdeckt. Der oder die Täter seien unbekannt, hieß es am Wochenende.

Auch am Montag äußerte sich die Polizei nicht zu den Hintergründen der Tat. Es gebe weitere Suchmaßnahmen, sagte die Sprecherin. Es werde mit "großem Personalaufwand" ermittelt - und zwar in alle Richtungen. Die Coburger Kripo hatte am Wochenende die Sonderkommission "Blume" eingerichtet. Die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Passanten hatten am Freitag bemerkt, dass gegen 21 Uhr - etwa drei Stunden nach Ladenschluss - im Außenbereich des Geschäftes noch alles aufgebaut und die Eingangstür unverschlossen war.

Deswegen schauten sie nach und fanden das Opfer auf dem Boden.