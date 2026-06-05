Blutend auf der Straße gefunden: Rätsel um Mann in Solingen

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Schrecklicher Fund am Freitagmorgen in Solingen: Ein schwer verletzter Mann wurde zwischen geparkten Autos entdeckt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Von Alina Eultgem

Solingen - Schrecklicher Fund am Freitagmorgen (5. Juni) in Solingen: Ein schwer verletzter Mann wurde zwischen geparkten Autos entdeckt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Die Ermittler suchen nach Zeugen im Fall des schwer verletzten Mannes in Solingen. (Symbolbild)
Die Ermittler suchen nach Zeugen im Fall des schwer verletzten Mannes in Solingen. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 4.30 Uhr meldeten Hinweisgeber den verletzten 48-Jährigen an die Feuerwehr. Der Mann lag demnach auf der Eichenstraße nahe der Unnersberger Allee auf dem Boden.

Laut den Einsatzkräften war er kaum ansprechbar und stark unterkühlt. Zudem soll der Mann mehrere schwere und blutende Verletzungen gehabt haben.

Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

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Wie es zu den Verletzungen kam, ist aktuell noch völlig unklar. Die Kripo ermittelt in alle Richtungen.

Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rund um die Eichenstraße oder Unnersberger Allee verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 bei der Polizei Wuppertal melden.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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