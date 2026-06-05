Blutend auf der Straße gefunden: Rätsel um Mann in Solingen

Solingen - Schrecklicher Fund am Freitagmorgen (5. Juni) in Solingen: Ein schwer verletzter Mann wurde zwischen geparkten Autos entdeckt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Die Ermittler suchen nach Zeugen im Fall des schwer verletzten Mannes in Solingen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 4.30 Uhr meldeten Hinweisgeber den verletzten 48-Jährigen an die Feuerwehr. Der Mann lag demnach auf der Eichenstraße nahe der Unnersberger Allee auf dem Boden.

Laut den Einsatzkräften war er kaum ansprechbar und stark unterkühlt. Zudem soll der Mann mehrere schwere und blutende Verletzungen gehabt haben.

Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Wie es zu den Verletzungen kam, ist aktuell noch völlig unklar. Die Kripo ermittelt in alle Richtungen.