Blutiges Beziehungs-Drama: Frau (35) von Partner lebensbedrohlich mit Messer verletzt

Trier - Vermutlich bei einem Beziehungsstreit wurde eine 35-jährige Frau in einer Wohnung in Trier am gestrigen Freitagmittag mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Gegen den mutmaßlichen 36 Jahre alten Täter und Lebensgefährten des Opfers wurde mittlerweile ein Haftbefehl erlassen.