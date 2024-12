Bluttat an Weihnachten: Jugendliche sticht auf Mutter ein!

Braunlage - In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag kam es zu einer brutalen Gewalttat im Landkreis Goslar. Ein Mädchen hat auf ihre Mutter eingestochen.

Eine Frau aus Braunlage wurde von ihrer eigenen Tochter schwer verletzt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

In den Nachtstunden war die Jugendliche in der gemeinsamen Wohnung in Braunlage (Niedersachsen) mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand auf die eigene Mutter losgegangen.

Die Frau wurde durch die Stiche schwer verletzt und muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei Goslar mitteilte, schwebe sie aber glücklicherweise nicht in Lebensgefahr.

Nach der Tat war die Teenagerin in einen nahe gelegenen Wald geflüchtet, dort konnte sie am späten Donnerstagvormittag aufgefunden werden.

Sie wurde festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.