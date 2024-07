Bluttat in Unterfranken: Mann tötet seinen Vater, dann ruft er die Polizei

Landkreis Miltenberg - In Elsenfeld im unterfränkischen Landkreis Miltenberg an der Grenze zwischen Bayern und Hessen soll ein 40 Jahre alter Mann seinen Vater (†68) getötet haben. Der mutmaßliche Täter soll psychisch krank sein und befindet sich zurzeit in einem Bezirkskrankenhaus.

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Montag mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am Samstagnachmittag ereignet. Nach der Tat habe der 40-Jährige selbst die Polizei verständigt.

Der 40-Jährige verbrachte im Anschluss die Nacht in einer Zelle der Aschaffenburger Polizei. Am Sonntag wurde er laut dem Sprecher der Ermittlungsrichterin vorgestellt, die wegen des dringenden Totschlag-Verdachts den Mann per Unterbringungsbefehl in ein psychiatrisches Krankenhaus einwies.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kripo in Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.