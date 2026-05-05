Polizei muss betrunkenen Traktorfahrer stoppen - schon wieder

Cosul (Oberlausitz) - Das gibt's doch nicht! In Großpostwitz wurden ein Traktorfahrer betrunken auf seinem Gefährt gestoppt - nachdem die Polizei bereits am Tag davor deswegen anrücken musste.

In Cosul wurde ein betrunkener Traktorfahrer zum zweiten Mal gestoppt. (Symbolfoto) © 123rf/ vladispas

Wie die Görlitzer Polizeidirektion mitteilte, waren die alarmierten Beamten am Montagabend gegen 23 Uhr nach Cosul geeilt, wo ein 68-Jähriger seinen Traktor offenbar nicht sicher im Straßenverkehr führen konnte.

Kurios: Bereits am Sonntag war der Deutsche unter Alkoholeinfluss auf seinem Traktor unterwegs gewesen, nachdem er mit einer Schreckschusswaffe auf seinem Grundstück rumgeballert hatte.

Sowohl Sonntag als auch Montag musste der 68-Jährige von der Polizei gestoppt werden und sich einem Atemalkoholtest unterziehen. Diesmal hatte der Mann sogar noch mehr Pegel als am Tag davor: Er pustete umgerechnet einen Wert von 2,28 Promille!

Am Sonntag hatten die Beamten schon 2,10 Promille bei ihm festgestellt. Und nicht nur das: Neben einer Waffe auf dem Armaturenbrett wurden noch weitere Schusswaffen und Munition in seiner Wohnung sichergestellt.