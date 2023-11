19.11.2023 13:20 Blutverschmierter Mann schlägt gegen Haustüren, weil er kein Handyempfang hat

Ein betrunkener Mann hat in Klötze am frühen Samstagmorgen Anwohner aufgeschreckt. Er klopfte an deren Haustüren und verletzte sich an den Fensterscheiben.

Von Robert Lilge

Klötze - Am Samstagmorgen sorgte ein betrunkener Mann in Jahrstedt, einem Ortsteil von Klötze (Altmarkkreis Salzwedel), für Aufregung. Ein Betrunkener sorgte in Klötze für einen Polizeieinsatz, weil er Hilfe suchte und sich beim Klopfen an Haustüren verletzt hatte. (Symbolbild). © 123 RF/ Christian Horz Bei mehreren Anwohnern in der Braunschweiger Chaussee klopfte er gegen 5.30 Uhr an deren Haustüren. Zuvor befand sich der 36-Jährige auf einer Feier und nahm reichlich Alkohol zu sich, teilte das Polizeirevier Salzwedel mit. Auf dem Nachhauseweg versuchte er, seine Frau mit dem Handy zu kontaktieren. Dies scheiterte jedoch am fehlenden Empfang. Polizeimeldungen Schockierender Angriff in Disko: Fremder Mann schneidet Frau ins Gesäß Daraufhin entschied er sich, bei Anwohnern Hilfe zu suchen. Er klopfte an sämtliche Türen. An zwei davon sogar so stark, dass er dessen Fensterglas beschädigte und sich an der Hand verletzte sowie blutete. Einer der Anwohner kannte den Betrunkenen und leistete Erste Hilfe. Ebenfalls kontaktierte er die Frau des 36-Jährigen. Für den Verletzten ging es im Anschluss nach Hause, wo er wohlbehalten übernachten konnte.

