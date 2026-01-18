BMW und Dacia krachen im Kyffhäuserkreis zusammen: Senior wird verletzt

Rockstedt (Kyffhäuserkreis) - Bei einem Verkehrsunfall in Rockstedt ist am Freitagnachmittag ein 76 Jahre alter Mann verletzt worden.

Am Freitagnachmittag stießen in Rockstedt ein BMW und ein Dacia zusammen. © Bildmontage: Silvio Dietzel

Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger BMW-Fahrer auf der Hauptstraße (K2) aus Richtung Ebeleben unterwegs und wollte nach links in die Gunderslebener Straße abbiegen.

Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Dacia.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Autos. Der 76 Jahre alte Fahrer des Dacia erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.