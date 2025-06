Böller im Auto, Polizist verletzt: Betrunkene Frau muss gefesselt werden

Kölleda - Eine 35-Jährige hat sich am Mittwochabend in Kölleda (Landkreis Sömmerda) mächtig Ärger eingebrockt. Ihr Verhalten gegenüber der Polizei hat die Situation dann noch verschlimmert.

Die 35-Jährige saß betrunken hinterm Steuer. Gegenüber der Polizei verhielt sie sich aggressiv. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Die Autofahrerin war von einer Streife gegen 19.30 Uhr in der Ortschaft Backleben kontrolliert worden.

Wie sich in der Folge herausstellte, war die Frau betrunken. Die 35-Jährige hatte über zwei Promille intus, wie ein freiwilliger Alkoholtest ergab.

Als die Dame anschließend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, fing der Ärger so richtig an. Sie wehrte sich vehement gegen dieses Vorhaben und trat mehrfach nach einem Beamten. Der Polizist wurde hierbei leicht verletzt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Streife forderte daraufhin Verstärkung an und schaffte es schließlich, die 35-Jährige zu fesseln und in ein Krankenhaus zu bringen. Nachdem die Personalien der betrunkenen Frau aufgenommen wurden, durchsuchten die Polizisten ihren Renault und fanden mehrere nicht zugelassene Böller im Fahrzeuginneren.