Böller im Gesicht explodiert: Teenager in Heidelberg schwer verletzt

Heidelberg - Dramatischer Unfall mit einem Feuerwerkskörper! In der Nacht auf Samstag wurde in Heidelberg ein 18-Jähriger schwer verwundet.

Der junge Mann soll sich über bereits angezündete Feuerwerkskörper gebeugt haben. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Gegen 1.20 Uhr schreckten Anwohner in der Luisenstraße durch einen lauten Knall und eine spürbare Erschütterung auf. Auch Hilferufe waren zu hören, weshalb Zeugen die Polizei alarmierten.

Vor Ort fanden die Beamten einen schwer verletzten 18-Jährigen vor.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der junge Mann über einen am Boden liegenden Böller gebeugt, der in diesem Moment explodierte. Das Opfer erlitt schwere Splitterverletzungen an beiden Augen sowie Schnittwunden im Gesicht.