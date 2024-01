Bombendrohung an Förderschule! Polizei evakuiert 100 Schüler und Lehrer

Bautzen - Trubel an der Lindenschule Bautzen ! Die Leiterin informierte die Polizei am heutigen Mittwochmorgen über eine Bombendrohung.

Die Polizei evakuierte das Gebäude nach der Bombendrohung. (Symbolbild) © 123RF/Thomas Lukassek

Wie die Beamten der Direktion Görlitz mitteilten, ging die Drohung per Mail in der Bildungseinrichtung auf der Albert-Einstein-Straße ein. Einsatzkräfte evakuierten im Anschluss das gesamte Gebäude.

Die rund 100 Schüler und Lehrer wurden in das Sorbische Schul- und Begegnungszentrum an der Friedrich-List-Straße 8 gebracht. Eltern können sich bei Bedarf an das Sorbische Schul- und Begegnungszentrum oder an die 03591 52 73 73 wenden.