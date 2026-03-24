Bombendrohung in Kaiserslautern: Polizei gibt Entwarnung

Kaiserslautern - Nach einer vorübergehenden Sperrung wegen einer Bombendrohung wurde der Hauptbahnhof von Kaiserslautern am Dienstagabend wieder freigegeben. Auch für das Westpfalz-Klinikum in der rheinland-pfälzischen Stadt gab die Polizei Entwarnung.

Der Hauptbahnhof von Kaiserslautern wurde vorübergehend geräumt und gesperrt, Anlass dafür war eine Bombendrohung. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa

"Nach einer umfassenden Absicherung und Absuche des Bahnhofs durch Polizeikräfte und Spezialhunde wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden", teilte die Polizei gegen 20.30 Uhr mit. Alle Straßensperrungen seien aufgehoben worden.

Eine weitere Drohung hatte sich gegen das Westpfalz-Klinikum gerichtet. Auch hier gab die Polizei am Abend Entwarnung. Die Bedrohungslage habe sich als "nicht reale Gefahr herausgestellt".

Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort erklärte: "Krankenhäuser erfordern ein besonders sensibles und abgestimmtes Vorgehen. Aus taktischen Gründen nennt die Polizei daher keine Details zu den getroffenen Maßnahmen." Eine Räumung des Klinikums sei aber nicht notwendig gewesen, hieß es.

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, war nach Angaben der Polizei bei einer Polizeidienststelle im Stadtgebiet eine telefonische Drohung eingegangen. Der Hauptbahnhof war daraufhin vorsorglich geräumt und weiträumig abgesperrt worden. Bundes- und Landespolizei waren im Einsatz.