Dumme Idee: Betrunkene ohne Führerschein will Freund von Polizei abholen

Freyung - Eine nächtliche Verkehrskontrolle auf der B12 bei Freyung in Niederbayern hat für ein Paar auf der Polizeidienststelle geendet.

Als die Frau bei der Polizei vorfuhr, stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei ihr fest. Einen Führerschein hatte die Frau auch nicht. (Symbolfoto) © 123RF/kzenon

Schleierfahnder stoppten zunächst einen 55-Jährigen, bei dem ein Drogentest positiv ausfiel. Nach Angaben der Polizei untersagten die Beamten die Weiterfahrt und brachten ihn für eine Blutprobe auf die Wache.

Einen bestehenden Haftbefehl habe er durch die Zahlung einer Geldstrafe abgewendet.

Da der Wagen stehen bleiben musste, rief der Mann seine Partnerin aus dem Raum Regensburg zu Hilfe, wie es weiter hieß.

Als die 38-Jährige wenig später an der Dienststelle vorfuhr, bemerkten die Beamten bei ihr demnach deutlichen Alkoholgeruch.

Ein Atemtest habe den Verdacht bestätigt. Zudem habe sich herausgestellt, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Frau musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen.