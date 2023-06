Bombendrohung und Amoklauf-Alarm an Schule: Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Darmstadt - Hitziger Einsatz für die Retter im südhessischen Darmstadt am Freitagmorgen. Dort hatten bislang Unbekannte gleich mehrere schwerwiegende Notfälle gemeldet, die zu einem Großeinsatz und viel Hysterie führten.

Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an der Wilhelm-Leuschner-Schule in Darmstadt an. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Was genau geschehen war, schilderte ein Sprecher der Polizei Südhessen. Dem Bericht nach waren gegen 9.15 Uhr zeitgleich bei der Schulleitung der Wilhelm-Leuschner-Schule in der Bessunger Straße sowie beim 1. Polizeirevier anonyme Anrufe eingegangen, die es in sich hatten.

Eine männliche Stimme drohte damit, eine Bombe auf dem Gelände der Schule, an die eine Kindertagesstätte der AWO grenzt, in die Luft gehen zu lassen.

Damit aber noch lange nicht genug, denn unmittelbar danach kam es zu weiteren drastischen Notfallmeldungen über eine Notruf-App.

Dort hatten ebenfalls unbekannte Personen zunächst einen deutlich wahrnehmbaren Gasgeruch aus einer Turnhalle sowie einen geplanten Amoklauf gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin umgehend mit einem Großaufgebot an.

Unterstützt wurden sie dabei von Spürhunden, die jeden einzelnen Raum nach Evakuierung beider Einrichtungen systematisch durchsuchten.

Hierbei konnten die Ermittler jedoch keine explosiven Gegenstände ausfindig machen. Zudem bestätigten sich auch die Amokwarnung sowie der vermeintliche Gasaustritt aus der Turnhalle nicht.