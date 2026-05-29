Bombendrohungen in Sachsen: Beide Hauptbahnhöfe wieder freigegeben
Chemnitz/Zwickau - Am Freitagabend mussten die Hauptbahnhöfe in Chemnitz und Zwickau gesperrt werden! Nach gründlichen Durchsuchungen der Gebäude sind beide wieder freigegeben. Die Züge fahren wieder.
Wie die Bundespolizei Chemnitz gegenüber TAG24 bestätigte, musste der Hauptbahnhof aufgrund einer Bombendrohung gegen 18 Uhr gesperrt werden.
Die Bundespolizei sperrte die Gleise 1 bis 4 ab und durchsuchte den Bereich. Auch ein Sprengstoffhund war im Einsatz.
Gegen 19.04 Uhr gab es Entwarnung und der Bahnhof wurde wieder freigegeben.
Eine halbe Stunde früher ging auch im Lagezentrum Zwickau eine Bombendrohung ein, wie Eckhard Fiedler von Bundespolizeiinspektion Klingenthal gegenüber TAG24 bestätigte.
In Zwickau wurde der gesamte Hauptbahnhof evakuiert. Personen in den Zügen wurden ebenfalls nach draußen gebracht.
Der Hauptbahnhof wurde für mehrere Stunden nicht befahren. Gegen 21.25 Uhr dann die Entwarnung: Wie Fiedler gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte nicht fündig und konnten den Bahnhof wieder freigeben.
Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bombendrohungen besteht, ist derzeit nicht bekannt. "Es ist aber sehr naheliegend", so Fiedler. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.
Erstmeldung: 29. Mai, 19.50 Uhr; letzte Aktualisierung: 21.35 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel, Ralph Kunz