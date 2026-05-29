Streit endet tödlich: Mann stirbt, zwei Verdächtige festgenommen

Niederaula - Tödliche Auseinandersetzung in einer Arbeiterunterkunft im Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Nachdem in der Nacht auf Freitag ein Mann ums Leben gekommen ist, ermittelt nun die Kripo.

Die Ermittlungen der Polizei sind nach dem tödlichen Streit in vollem Gange. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei Osthessen berichteten, wurden Rettungskräfte gegen 3.45 Uhr in die Hattenbacher Straße in Niederaula alarmiert. Dort war es zu dem Streit zwischen drei Rumänen gekommen.

Dieser gipfelte offenbar derart in Gewalt, dass ein 32-jähriger Beteiligter schwere Verletzungen erlitten hat. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun, hieß es weiter.

Zwei 27 und 33 Jahre alte Verdächtige seien in der Folge noch am Ort des Geschehens gestellt worden und ließen sich widerstandslos festnehmen.

"Die Hintergründe der Tat und inwieweit die Verletzungen mit dem Tod des 32-Jährigen in Verbindung stehen, ist derzeit unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen", so ein Sprecher.