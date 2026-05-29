Ohne Hose auf der Flucht: Mann zieht vor Kindern blank, dann kommen die Väter

Freising - Bereits am Pfingstmontag hat am nördlichen Pullinger Weiher nahe Freising im Bereich des Schlammbades ein nackter Mann Kinder belästigt, die dort gespielt haben.

Ein Unbekannter hat sich vor Kindern nackt gezeigt und ist dabei sogar noch einem Mädchen, das wegrennen wollte nachgelaufen. (Symbolbild) © 123RF/belchonock

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach sei den Kleinen der Unbekannte gegen 14.30 Uhr unbekleidet gegenüber getreten.

Die Kinder versuchten daraufhin, sich von dem Bereich zu entfernen, doch der Mann folgte im Speziellen einem elfjährigen Mädchen und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor.

"Die Kinder teilten dies ihren Vätern mit, die den Unbekannten fanden und zur Rede stellten. Noch bevor weitere Maßnahmen getroffen werden konnten, flüchtete er mit seinem Fahrrad in nördliche Richtung", berichtete das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

"Bei seiner Flucht konnte er nur noch ein T-Shirt anziehen. Im unteren Körperbereich war er gänzlich nackt", hieß es weiter.

Laut den Zeugen handelt es sich um einen etwa 50 bis 60 Jahre alten, rund 1,75 Meter großen, hageren Mann. Er war sonnengebräunt und trug leicht wellige, mittellange schwarze Haare, die seitlich graumeliert waren.