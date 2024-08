Bonner Polizei nimmt mutmaßliches Drogenlabor hoch - fünf Festnahmen

Bonn - Der Bonner Polizei ist am Donnerstag vermutlich ein großer Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen: Im Stadtteil Dransdorf wurde ein mutmaßliches Drogenlabor entdeckt und beschlagnahmt.

Insgesamt fünf Männer im Alter zwischen 24 und 31 Jahren wurden am Donnerstag vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

In dem bunkerähnlichen Gebäudekomplex mit zwei Untergeschossen fanden die Beamten größere Mengen an chemischen Flüssigkeiten und Apparaturen, die "vermutlich zur Herstellung synthetischer Drogen geeignet sind", teilt die Polizei am Freitag mit.

Demnach seien die Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Fässern und Kanistern gelagert worden.

Außerdem wurden insgesamt fünf aus Georgien stammende Personen im Alter zwischen 24 und 31 Jahren auf dem Grundstück in der Straße "Im Haeringsthal" vorgefunden, heißt es weiter. Alle wurden vorläufig festgenommen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Grundstückseigentümerin wurden zudem weitere chemische Flüssigkeiten entdeckt. Auch diese könnten im Zusammenhang mit der Herstellung synthetischer Drogen stehen, so die Polizei