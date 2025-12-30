Brachialer Einbruch in Juweliergeschäft: Mit Volvo ins Schaufenster gerast

Kleve - Mit einem lauten Knall haben Einbrecher die Schaufensterscheibe eines Juweliers in Nordrhein-Westfalen durchbrochen.

Mit dem Wagen wurde das Schaufenster zerstört, anschließend machten sich die Täter an den Vitrinen des Juweliers zu schaffen. © Kreispolizeibehörde Kleve

Mit einem Volvo V40 rammten die bisher unbekannten Täter in der Nacht auf Dienstag, gegen 2.50 Uhr, frontal in das Schmuckgeschäft an der Hagsche Straße in Kleve, wie die Kreispolizeibehörde mitteilte.

Nach dem erfolgreichen Durchbruch durchwühlten mehrere Täter den Laden, öffneten die Vitrinen und stahlen mehrere Schmuckgegenstände. Der Wert der Beute konnte am Dienstag noch nicht beziffert werden.

Im Anschluss an ihren brachialen Einbruch düsten die Täter mit einem zuvor am Tatort bereitgestellten Tesla davon.

Bildaufnahmen zeigen, wie der Volvo zur Hälfte im zerstörten Schaufenster hängt. Der Wagen wurde zuvor in den Niederlanden als gestohlen gemeldet.