"Eine erhebliche Anzahl an Straftaten": Polizei verhaftet 23-jährigen Täter

Gräfenhainichen - Innerhalb von vier Monaten soll ein Täter in Gräfenhainichen mehrere Personen bedroht, verletzt und beleidigt haben.

Immer wieder hatte der Mann Personen bedroht und verletzt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

"Der 23-Jährige ist dringend verdächtig, eine erhebliche Anzahl an Straftaten, unter anderem gefährliche Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, in Gräfenhainichen begangen zu haben", erklärte Polizeisprecher Frank Pieper.

Die Taten, die ihm vorgeworfen werden, sollen sich im Zeitraum vom 6. August bis 14. November ereignet haben.

Wie die Polizei mitteilte, drohte der 23-jährige Anfang August einem Mann damit, ihn verletzen zu wollen. Ende September drohte er dann auch einer Frau mit einem Verbrechen. Nur wenige Tage darauf warf er einen Stein gegen den Kopf eines Mannes, sodass dieser eine Platzwunde erlitt.

Mit dem Werfen von Steinen ging es auch im Oktober weiter. Am 2. Oktober schlug er so ein Fenster einer Frau ein, wobei er nur knapp ihren Kopf verfehlte. Drei Wochen darauf warf er einen Stein in die Front- und später auch die Heckscheibe des Autos einer Frau.