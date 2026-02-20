Rettungsfahrt eskaliert: Teenager schlägt Sanitäter und beißt Fahrer

Berlin - Ein 17-Jähriger hat am Donnerstagabend die Besatzung eines Rettungswagens in Berlin-Pankow attackiert.

Erst nach einem massiven Gerangel gelang es den Einsatzkräften, den Jugendlichen unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen 22 Uhr transportierten zwei Feuerwehrkräfte den Jugendlichen mit einer Halsverletzung über die A114 stadtauswärts zu einer Klinik.

Kurz nach der Auffahrt Prenzlauer Promenade eskalierte die Situation: Im Patientenraum soll der Teenager unvermittelt auf den 26-jährigen Sanitäter eingeschlagen haben.

Der 44-jährige Fahrer stoppte den Rettungswagen auf dem Seitenstreifen, um seinem Kollegen zu helfen, doch auch er wurde attackiert und sogar gebissen. Erst nach einem heftigen Gerangel konnten die Einsatzkräfte den Jugendlichen fixieren.

Die hinzugerufene Polizei legte dem 17-Jährigen Handschellen an und begleitete den Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Sanitäter mussten mit einer Platz- und einer Bisswunde ambulant behandelt werden. Ein Atemalkoholtest beim Jugendlichen ergab rund 0,5 Promille.