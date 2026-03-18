Brandserie entlang Gleisen: Feuer legt Bahnverkehr lahm

Mühldorf a. Inn - Am Dienstagnachmittag wurden im elektrischen Leitungssystem entlang der Bahnstrecke Mühldorf-Freilassing mehrere verschmorte beziehungsweise verschmolzene Kabel entdeckt. Offensichtlich wurde das Feuer absichtlich gelegt.

An den Gleisen wurden mehrere Kabel in Brand gesetzt. (Symbolfoto) © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, Christoph Reichwein/dpa

Wie die Polizei berichtete, musste der Personenverkehr aufgrund ausgefallener Signalanlagen deshalb eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht benannt werden.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen richtet sich die Kriminalpolizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:

Wer hat insbesondere am Dienstagnachmittag, dem 17. März 2026, oder bereits im Vorfeld im Bereich der Bahnstrecke Mühldorf–Freilassing verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wem sind schon vor diesem Zeitpunkt auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen?