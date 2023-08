14.08.2023 13:35 Brandstiftung in Wohnhaus: Polizei in Kassel nimmt 53-Jährigen fest

Nach einer Brandstiftung in einem Wohnhaus in Kassel-Rothenditmold am Sonntag konnte die Polizei rasch einen 53-Jährigen als mutmaßlichen Täter festnehmen.

Von Florian Gürtler

Kassel - Ein Wohnhaus-Brand sorgte unlängst für einen Feuerwehr- und Polizei-Einsatz im nordhessischen Kassel - schon kurz danach konnte ein 53-jähriger Mann als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen werden! Ein Wohnhaus-Brand sorgte am Sonntagnachmittag für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Kassel-Rothenditmold. (Symbolbild) © Montage: David Inderlied/dpa, Monika Skolimowska/dpa Der Brand brach am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr im Treppenhaus eines Mehrparteien-Hauses in der Wolfhager Straße im Stadtteil Rothenditmold aus, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am heutigen Montag mitteilte. Demnach konnten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. "Dank der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden", fügte ein Sprecher hinzu. Alle Wohnungen in dem Haus blieben bewohnbar, doch im Treppenhaus und im Hausflur entstand erheblicher Schaden, der von der Polizei auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Polizeimeldungen Satte 1528 Tage Reststrafe: Polizei greift gesuchten Räuber an Grenze zu Polen auf Die Polizisten machten sich nach der erfolgreichen Brandbekämpfung umgehend daran, die Brandursache zu ermitteln. Dabei halfen den Beamten auch Bilder einer Überwachungskamera. Schnell war klar: Das Feuer war gelegt worden. Ein zunächst unbekannter Mann hatte "eine im Treppenhaus stehende Papiertonne vorsätzlich in Brand gesetzt", fuhr der Polizeisprecher fort. Kassel: Kamerabilder bringen Polizei auf Spur von mutmaßlichem Brandstifter Durch die Kamerabilder gelang es den Ermittler schnell, einen 53-jährigen Kasseler als mutmaßlichen Brandstifter zu identifizieren. Der Verdächtige wurde noch am Sonntag festgenommen. Angaben zu seinem Motiv habe der "hinreichend polizeibekannte Mann" jedoch bislang nicht gemacht. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen den 53-Jährigen werden von der Kriminalpolizei in Kassel geführt.

Titelfoto: Montage: David Inderlied/dpa, Monika Skolimowska/dpa