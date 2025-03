12.03.2025 18:20 Brandstiftung und Einbruch: Angler in Aschersleben erleben böse Überraschung

In Aschersleben wurde am Dienstag in ein Vereinsheim eingebrochen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Aschersleben - Am Dienstagabend gab es für die Mitglieder des Angelvereins in Aschersleben (Salzlandkreis) gleich zwei böse Überraschungen. Die Ermittlungen dauern noch an. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg sollte es am Abend eine Mitgliederversammlung in dem Vereinsheim geben. Als die Angler dort eintrafen, bemerkten sie jedoch einen Brandgeruch und machten sich sofort auf die Suche nach der Ursache. Im hinteren Bereich des Gebäudes entdeckten sie dann brennbare Flüssigkeiten und abgebrannte Strohreste. Polizeimeldungen Als Bankmitarbeiter ausgegeben: Polizei sucht Telefon-Betrüger Die bislang unbekannten Täter sollen das Feuer jedoch selbstständig mit Sand gelöscht haben, hieß es von der Polizei. Zudem verschafften sie sich Zutritt, indem sie die Hintertür aufbrachen. In der Nähe stellten die Vereinsmitglieder vier jugendliche Personen fest, welche sich schnell entfernten. Ob es sich dabei um die Einbrecher handelte, ist noch unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa