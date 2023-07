Braunschweig: Fußgänger lässt Radfahrerin schwer verletzt zurück

Der beteiligte Fußgänger ließ die Frau schwer verletzt am Boden liegen. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Die 54-Jährige sei nach Angaben der Polizei am 19. Juni mit ihrem E-Bike in Richtung Hamburger Straße unterwegs gewesen, als auf Höhe der Haltestelle am Nibelungenplatz ein bislang unbekannter Fußgänger auf den Radweg lief.

Trotz Gefahrenbremsung konnte die Radfahrerin einen Zusammenstoß mit dem Passanten nicht verhindern. Die Dame stützte vom Rad und brach sich dabei den Unterarm.

Ohne der Gestürzten zu helfen, entfernte sich der Beteiligte unerkannt vom Unfallort. Ebenfalls unbekannte Passanten leisteten bei der Braunschweigerin Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Die Verletzte musste für mehrere Tage stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, sodass sie den Vorfall erst am 29. Juni der Polizei melden konnte.

Es wird nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.