Messerangriff an Tankstelle: Mann verletzt eigene Ehefrau und 45-Jährigen lebensgefährlich

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen dank tatkräftiger Zeugen festnehmen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der Vorfall an einer Tankstelle in Breitenfelde. Dort habe ein 52 Jahre alter Mann zunächst einen 45-Jährigen aus Rendsburg mit einem Messer angegriffen und anschließend auch seine eigene Ehefrau (37) attackiert.

Beide Opfer erlitten bei der Attacke lebensgefährliche Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen.

Zeugen konnten den Tatverdächtigen mithilfe von Baustellenmaterial so lange in Schacht halten, bis die alarmierte Polizei am Einsatzort eintraf, so der Sprecher.

Der 52-Jährige wurde ebenfalls verletzt und befindet sich derzeit unter polizeilicher Bewachung in einem Krankenhaus.