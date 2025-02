26.02.2025 17:03 Bronzestatuen in Berlin geklaut: Aufmerksame Bürger sind gefragt

In Berlin sind zwei öffentliche Bronzestatuen gestohlen worden. Nach den Diebstählen in Tempelhof und in Pankow setzt die Polizei auf wachsame Bürger.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin sind gleich zwei Bronzestatuen im öffentlichen Raum gestohlen worden. Bei der Aufklärung der Diebstähle in Tempelhof und in Pankow setzt die Polizei auf wachsame Bürger. Die Polizei sucht nach den Statuen "Knabe mit Tintenfisch" (l.) aus dem Franckepark in Tempelhof und "Liegende" vom Friedhof Pankow III. © Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Polizei Berlin (Bildmontage) Aus dem Franckepark wurde die Figur "Knabe mit Tintenfisch" von ihrem Sockel entwendet, wie das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg am Mittwoch mitteilte. Das Kunstwerk hat seinen Ursprung zwischen 1894 und 1898 und stammt von dem Bildhauer Eduaro Rossi. Es sei davon auszugehen, dass sich die Tat in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar zugetragen habe, hieß es in der Mitteilung. Es wurde inzwischen Anzeige erstattet. Ebenfalls am heutigen Mittwoch meldete die Berliner Polizei den Diebstahl der Bronzeplastik "Liegende" vom Grabstein des Berliner Bildhauers Heinrich Drake (1903-1994) auf dem Friedhof Pankow III. Polizeimeldungen Krimi mitten im Berufsverkehr: Fünfer-Bande überfällt Mann (35) in Kleinlaster Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen gibt, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Hinweise zum Verbleib der Bronzestatuen nehmen die Ermittler telefonisch unter 030/4664-944411 (Vorgangsnummer: 250220-1139-i00185) entgegen. Zudem könnt Ihr auch eine Mail an LKA444@polizei.berlin senden.

Titelfoto: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Polizei Berlin (Bildmontage)