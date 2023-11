Brüder verirren sich auf Weg zur Grundschule: Notsituation endet glücklich

Die Polizei brachte die beiden Kinder anschließend in ihre Schule. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Freitag erklärte, waren die beiden Brüder versehentlich in den falschen Bus eingestiegen und in Weida (Landkreis Greiz) an einem Supermarkt gestrandet.

Weil sie nicht wussten, wo sie hingehen sollten, hatten sie anschließend den Notruf gewählt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, erklärten die beiden Kinder, dass sie erst seit kurzem in der Gegend wohnen.

Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin Kontakt mit einem Mitarbeiter der Stadt Weida auf und fanden dadurch relativ zügig heraus, in welche Grundschule der Sechsjährige und sein zehnjähriger Bruder gehen.