11.01.2024 09:41 Brummi-Fahrer bleibt mit seinem Lkw zwischen zwei Gebäuden stecken - Statiker rückt an

Ein Lkw ist in einer Hofschaft in Solingen stecken geblieben - nur einen Monat, nachdem sich an derselben Stelle bereits ein anderer Laster festgefahren hatte.

Solingen - Ein Lkw ist in einer Hofschaft im Solinger Stadtteil Ohligs stecken geblieben - nur einen Monat, nachdem sich an derselben Stelle bereits ein anderer Laster festgefahren hatte. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen (11. Januar) mitteilte, hatte der Fahrer des Sattelschleppers vor seinem Crash mehrere Hinweisschilder missachtet. © Tim Oelbermann Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte der Fahrer des Sattelschleppers mehrere Hinweisschilder missachtet, bevor sein Fahrzeug schließlich zwischen zwei Gebäuden stecken blieb. Der Mann hatte seinen voll beladenen Sattelschlepper zuvor unter anderem über eine Brücke gesteuert, die über die Gleise einer S-Bahn-Linie führt und nur für zwölf Tonnen Gewicht ausgelegt ist. Ein Statiker stellte bereits fest, dass es keine Schäden an der Statik der Brücke gegeben hat. Die Bergung des Lasters sollte bei Tageslicht starten. Polizeimeldungen Ein "Pferderipper" in der Wetterau? Weiteres Pferd im Genitalbereich schwer verletzt Die Polizei vermutet, dass der Lkw-Fahrer sich von einem Navigationsgerät hatte leiten lassen. Im Dezember war bereits ein anderer Lkw an genau derselben Stelle stecken geblieben. Der Vorfall sorgte damals für eine kurzfristige Sperrung einer S-Bahn-Linie in Solingen.

Titelfoto: Tim Oelbermann