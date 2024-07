08.07.2024 16:25 Brutal überfallen: Mann in eigener Wohnung ausgeraubt und verletzt!

Am Sonntag wurde ein 43-Jähriger in seiner eigenen Wohnung in Salzwedel ausgeraubt und verletzt. Die Polizei konnte die Täter rechtzeitig schnappen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Salzwedel - In der Nacht auf Sonntag wurde ein 43-Jähriger in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) Opfer eines schweren Raubes, nachdem sich zwei Täter Zutritt zu seiner Wohnung verschafft hatten. Das 43-jährige Opfer wurde während der Tat mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht und verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelang es den beiden Tätern (18 und 39), in die Wohnung des Mannes einzudringen. Während die Tatverdächtigen nach Diebesgut suchten, bedrohten sie den Geschädigten mit einem bislang unbekannten gefährlichen Gegenstand und verletzten ihn ebenfalls mit diesem. Nachdem die Diebe Beute im mittleren dreistelligen Bereich ergattert hatten, konnten die Täter während ihrer Flucht durch die sofort alarmierte Polizei im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Polizeimeldungen Polizei erwischt Raser auf A4 bei Chemnitz: Skoda "fliegt" über Autobahn Der 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Verdächtigen sollen während der Tat unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden haben. Es wurde daher die Durchführung einer Blutprobenentnahme durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

