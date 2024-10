Brutale Attacke im Erzgebirge: Aggro-Frau würgt Kinder (13)!

Schwarzenberg - Heftiger Angriff an einer Haltestelle im Erzgebirge : Eine Frau (37) ging aus dem Nichts auf zwei 13-jährige Kinder los.

Als die Polizei vor Ort eintraf, wurden die Beamten von der mutmaßlichen Täterin beleidigt. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Der Junge und das Mädchen warteten am Montagabend in der Nähe einer Schwimmhalle in der Sachsenfelder Straße auf den Bus, als sie von der Frau angegriffen wurden.

Die 37-Jährige schlug laut Polizei erst das Mädchen, anschließend zog sie beiden Kindern an den Haaren und würgte sie. Danach flüchtete sie zu einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus in derselben Straße.

Die 13-Jährigen folgten ihr und riefen die Polizei. Zudem verständigten sie ein Familienmitglied (19) des Mädchens.

Die 19-Jährige versuchte, die mutmaßliche Täterin zur Rede zu stellen. Das endete jedoch in einer körperlichen Auseinandersetzung und die junge Frau verletzte sich leicht. Die Angreiferin verzog sich daraufhin in eine Erdgeschosswohnung des Wohnblocks.

Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, kletterte die Frau über die Balkonbrüstung der Wohnung und lief in Richtung der Beamten.

Sie beleidigte die Polizisten und rief verfassungsfeindliche Parolen. Zudem spuckte sie in Richtung der Beamten, als diese sie aufforderten, aufzuhören.