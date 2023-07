26.07.2023 07:08 Brutale Attacke in Kaiserslautern: Jugendlicher (15) niedergeschlagen

In der Innenstadt von Kaiserslautern kam es am Dienstag zu einer brutalen Attacke in der Straße Am Altenhof: Ein Jugendlicher wurde mehrfach verletzt.

Von Florian Gürtler

Kaiserslautern - Eine ebenso brutale wie rätselhafte Attacke in der Innenstadt von Kaiserslautern beschäftigt die Polizei: Ein 15-Jähriger wurde am gestrigen Dienstag auf offener Straße und scheinbar völlig grundlos zusammengeschlagen - der Jugendliche erlitt mehrere Verletzungen! Nach einem brutalen Angriff gegen einen 15-Jährigen in Kaiserslautern ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Der Angriff ereignete sich gegen 12 Uhr in der Straße "Am Altenhof", wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte. Demnach war das Opfer, ein 15-jähriger Junge, zu Fuß in der City von Kaiserslautern unterwegs, "als ihn die beiden Täter anpöbelten", wie ein Sprecher erklärte. Wie es weiter hieß, ging der Jugendliche auf die Provokation nicht ein. Bevor er aber weiter gehen konnte, bekam er schon "einen Schlag mit der Faust ins Gesicht", berichtete der Polizeisprecher weiter. Polizeimeldungen SEK-Einsatz in Spandau endet blutig: 62-Jähriger leblos in Wohnung gefunden Danach schleuderten die beiden Angreifer den Jugendlichen zu Boden und traktierten ihn mit Schlägen und Tritten. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach Angriff in Kaiserslautern "Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen, unter anderem am Kopf. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung", ergänzte der Sprecher. Die Hintergründe des rätselhaften Angriffs in Kaiserslautern sind noch völlig unklar. Auch eine Beschreibung der beiden Schläger liegt der Polizei nicht vor. Die Ermittler hoffen daher auf Zeugen, welche die Attacke beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06313692055 entgegen.

Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa