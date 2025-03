Bruder attackiert Schwester mit Elektroschocker, legt ihr Seil um den Hals und zieht zu

Haßloch - Brutaler Geschwisterstreit! Im rheinland-pfälzischen Haßloch ist es am Donnerstag zu einer erschütternden Gewalttat gekommen.

Demnach griff ein 68-jähriger Mann seine 71-jährige Schwester in deren Garten brutal an.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ereignete sich der dramatische Vorfall gegen 10.45 Uhr am Donnerstagvormittag.

Nach bisherigen Ermittlungen betrat der Mann das Grundstück seiner Schwester und attackierte sie zunächst mit einem Elektroimpulsgerät. Im Anschluss legte er ihr ein Seil um den Hals und zog es zu.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, alarmierten umgehend die Polizei. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten den Angriff des Mannes gerade noch rechtzeitig unterbinden und nahmen den Tatverdächtigen daraufhin am Tatort vorläufig fest.

Die 71-jährige Frau erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Noch am selben Tag wurde der 68-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ dieser einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.