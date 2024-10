Brutale Attacke mitten in der Stadt: Mann prügelt auf Ehepaar und Polizisten ein

Garmisch-Partenkirchen - Ein 46-Jähriger griff in der Garmischer Innenstadt zunächst ein Ehepaar und dann die alarmierte Polizei an.

Die Polizei ermittelt nach einem Angriff in der Garmischer Innenstadt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Samstag wurde gegen 11.50 Uhr der Notruf gewählt, weil es am Rathausplatz in Garmisch zu einer Attacke gekommen war, berichtete die Polizei.

Ein Mann prügelte zunächst auf einen 64-Jährigen und anschließend dessen 60-jährige Ehefrau ein. Das Paar wurde durch die Schläge des Angreifers leicht verletzt. Die Ehefrau musste ambulant in einem nahen Krankenhaus versorgt werden, ihr Mann wurde stationär behandelt.

Auch die alarmierten Beamten wurden tätlich angegriffen. Eine 29-jährige Polizistin und ihr gleichaltriger Kollege waren danach vorerst nicht mehr dienstfähig und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die Kripo Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen zum Fall. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft München wird gegen den 46-jährigen Angreifer unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der türkischstämmige Mann in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt, so die Polizei. Er wurde in eine Fachklinik gebracht.