Brutale Tat an Neujahr: 29-Jähriger in Spielhalle schwer verletzt, Täter stellt sich

Nach dem Angriff verließ der Mann (29) erst die Spielothek, kehrte dann aber zurück. (Symbolbild) © DPA/Arne Dedert

Ausgangspunkt allen Übels war eine Spielothek in der Hallorenstraße.

Dort wurde der 29-Jährige nämlich gegen 4 Uhr von einem unbekannten Täter mit einem "gefährlichen Gegenstand" angegriffen und am Bein sowie am Kopf schwer verletzt, bestätigte Polizeisprecherin Ulrike Diener.

Das Opfer verließ im Anschluss zuerst das Lokal, bevor es kurz darauf zurückkehrte. Der Mann wurde direkt ins Krankenhaus gebracht.

"Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren, mögliche Zeugen im Umfeld des Tatortes wurden befragt", so Diener weiter.

Wie die Polizei ergänzend am Freitag berichtete, habe sich der mutmaßliche Täter (32) am gestrigen Donnerstag auf einer Dienststelle gestellt. "Es erfolgte umgehend die Festnahme des Mannes", so Polizeisprecher Michael Ripke.