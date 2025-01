Brutale Überfälle auf Jugendliche in Leipzig: Polizei sucht Zeugen

Leipzig - Zu Boden gestoßen, beraubt und getreten wurde ein 13-Jähriger am Sonntagabend im Leipziger Clara-Zetkin-Park. Er war nicht der einzige Jugendliche, dem man vergangene Woche seinen Besitz geklaut hat.

Der 13-Jährige wurde gegen 19 Uhr auf dem Klingerweg plötzlich an seiner Kapuze gepackt und nach hinten gezogen, woraufhin er das Gleichgewicht verlor und stürzte.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Marijan Murat

Ein weiterer Raub an einem Jugendlichen ereignete sich zwei Tage zuvor in Reudnitz-Thonberg.

Am Freitagabend gegen 22 Uhr sprachen drei Täter einen 14-Jährigen in der Breite Straße auf Höhe der Hausnummer 10 an und begannen plötzlich, auf ihn einzuschlagen.

Auf die Aufforderung, seine Taschen zu leeren, reagierte der Junge, woraufhin die beiden Jungs sowie ein Mädchen seine Jacke und sein Handy mitnahmen. Beides zusammen hat einen Wert von über 200 Euro.

Die Jungs wurden beide auf 1,72 Meter geschätzt. Einer soll scheinbar um die 14 Jahre und der andere 14 bis 16 Jahre alt gewesen sein.



Das sind die weiteren Merkmale des circa 14-Jährigen:

dunkelblonde/braune Haare als Kurzhaarfrisur

kein Bart

Der 14- bis 16-Jährige konnte wie folgt beschrieben werden:

kurze schwarze Haare

Bekleidung: dunkle Sportsachen, Gucci-Cap

Das Mädchen (auch etwa 14) hat eine Größe von 1,60 bis 1,65 Meter und schwarze Haare.

In beiden Raubfällen sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern hat, kann sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Tel. 0341/96646666 melden.