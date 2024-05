Brutaler Angriff an Vatertag: Vier Männer schlagen Fußgänger krankenhausreif

Rosenthal - In Rosenthal (Saale-Orla-Kreis) haben am Vatertag mehrere Unbekannte auf einen 43-Jährigen eingeprügelt.

Die Täter hatten den 43-Jährigen unvermittelt angegriffen und waren danach geflüchtet. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Der Mann befand sich gegen 23 Uhr auf dem Rückweg von einem Dorffest im Ortsteil Birkenhügel.

Plötzlich hielt neben ihm ein Auto an. Vier Personen stiegen daraufhin aus und griffen den 43-Jährigen an. Durch die Schläge und Tritte wurde der Fußgänger am Kopf, Oberkörper sowie den Beinen verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Angriff flüchteten die Männer mit ihrem Auto vom Tatort.

Der 43-Jährige wurde in der Folge in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Gruppe, der Tat oder dem Auto machen können.