Brutaler Angriff im Parkhaus: Rentner schwer verletzt - Polizei fahndet nach Gitarren-Mann

Saarbrücken - Ein 79 Jahre alter Mann ist in Saarbrücken Opfer eines überfallähnlichen Angriffs geworden. Der Senior wurde dabei schwer verletzt, der Täter konnte mit seiner Beute flüchten. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Unbekannten und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach diesem bislang unbekannten Mann fahndet die Polizei aufgrund eines brutalen Überfalls in Saarbrücken. © Montage: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am 3. Juni 2026 gegen 21 Uhr im Parkhaus am Rathaus in Saarbrücken. Demnach wurde dem 79-Jährigen bei dem Angriff die Geldbörse entwendet.

Im Verlauf des Vorfalls stürzte der Mann zudem und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Für die Ermittler wichtig: Der bislang unbekannte Mann wurde sowohl vor als auch während der Tat auf Video aufgezeichnet.

Die Polizei veröffentlichte daher eine detaillierte Beschreibung des Verdächtigen samt Fotos. Den Aufnahmen zufolge handelt es sich um einen Mann mit europäischem Erscheinungsbild, der etwa Mitte 50 sein soll. Er hat lichtes Haar mit grauem Haarkranz, einen grauen Kinnbart und eine gebräunte Hautfarbe.

Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes Hemd mit weißen Applikationen auf der Brust, die laut Polizei jeweils zwei Gitarren darstellen sollen. Unterhalb der Gitarren befanden sich weitere weiße Verzierungen in Form halbrunder Pfeile. Zudem war der Mann mit einer blauen Jeanshose sowie schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet.

Besonders auffällig: Der Gesuchte trug einen Gitarrenrucksack auf dem Rücken und führte eine mobile Musikbox mit sich.