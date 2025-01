Brutaler Angriff: Junge Männer attackieren Reisegruppe, mehrere Schwerverletzte!

Köln - Nach einer brutalen Attacke auf eine Gruppe von Reisenden in einem Zug in Köln fahndet die Polizei nun öffentlich nach den mutmaßlichen Tätern, von denen inzwischen auch Fotos veröffentlicht wurden.

Die Gruppe war nachts mit der Regionalbahn 25 Richtung Overath unterwegs, als es zu der brutalen Attacke durch das Trio kam. (Symbolbild) © Lando Hass/dpa

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag schilderte, war die Gruppe von sieben Personen am 23. April 2023 gegen 1.37 Uhr in der Regionalbahn (RB) 25 Richtung Overath unterwegs, als es in Höhe der Haltestelle Frankfurter Straße im Stadtteil Kalk zu dem brutalen Angriff kam.

Demnach gingen plötzlich drei bislang unbekannte Männer auf die siebenköpfige Gruppe los "und verletzten diese erheblich", wie der Sprecher berichtete.

Weil die Angreifer bislang nicht identifiziert werden konnten, haben die Ermittler nun Bilder aus Kameraaufzeichnungen veröffentlicht und hoffen in diesem Zuge auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zudem gaben die Beamten auch Personenbeschreibungen der drei jungen Verdächtigen heraus.