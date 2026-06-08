Brutaler Streit in Remscheid: Schwerverletzter muss in Klinik geflogen werden
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Von Jennifer Brückner
Remscheid – Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist in Remscheid ein Mann schwer verletzt worden.
Mehrere Zeugen meldeten am späten Sonntagabend einen andauernden Streit auf der Menninghauser Straße in Remscheid, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.
Die Polizei vernimmt mehrere Personen, die am Tatort angetroffen wurden. Bislang sei unklar, wer Täter und wer Zeuge sei, teilte der Polizeisprecher mit.
Titelfoto: Tim Oelbermann