Brutaler Streit in Remscheid: Schwerverletzter muss in Klinik geflogen werden

Remscheid – Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist in Remscheid ein Mann schwer verletzt worden.

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren am Tatort an der Menninghauser Straße in Remscheid. © Tim Oelbermann

Mehrere Zeugen meldeten am späten Sonntagabend einen andauernden Streit auf der Menninghauser Straße in Remscheid, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.